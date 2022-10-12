Поточного тижня на ринку пшеничного борошна в більшості регіонів України зберігається підвищувальна цінова динаміка.

Про це повідомляє agrotrend.com.ua, пише agronews.ua.

Підтримку цінам здебільшого надавало подальше подорожчання сировини для переробки. Однак перенасичення внутрішнього ринку пропозиціями продукту на тлі помірного попиту споживачів стримувало більш активне його подорожчання.

Так, з початку тижня ціни пропозиції на борошно вищого і 1 ґатунку зросли на 100-200 грн/т і станом на 7 жовтня переважно фіксуються в діапазонах 10000-12000 грн/т і 9500-11700 грн/т EXW відповідно.

Однак варто зазначити, що деякі переробники з метою активізації збуту борошна вважали за доцільне залишати ціни незмінними.