У понеділок, 17 жовтня, Шумська громада провела в останню путь 45-річного солдата Івана Зотовича Горобця.

Заупокійну службу за загиблим Героєм відслужили у храмі Покрови Пресвятої Богородиці села Залісці. Літургію та чин похорону у співслужінні духовенства звершив архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор.

Воїн загинув 10 жовтня у с. Первомайське на Донеччині. На передовій він виконував обов’язки стрільця-помічника гранатометника мотопіхотного відділення. Маючи бойовий досвід з періоду АТО, Іван Горобець як ніхто розумів, що зупинити ворога потрібно будь-якою ціною, повідомляють у Шумській ОТГ.

Віддати останню шану військовому прийшли односельчани, жителі громади, побратими та представники влади.

Поховали Героя під залпи пострілів почесної варти на місцевому кладовищі. У пам’яті всіх, хто його знав, Іван Горобець назавжди залишиться щирим та відданим патріотом своєї землі.