У поетичній збірці простежується дорога чоловіка, який живе у буремний час, у країні де «на мапі тривог знову колір червоний». На цьому шляху він веде діалоги тіней із війною, любов’ю, містами, випадковими персонажами, поразками і перемогами та своєю філософією, у яку одразу щиро і чесно занурює читача.

Ліричний герой збірки “Діалоги тіней” носить піксель «у плитоносці з детонатором гранати», живе у зруйнованих містах, а сумними вечорами відчуває, як «дим огортає пачку сигарет».

Світ збірки поділений кордоном — «на сході пече, а на заході грози». Разом із тим в іншій частині міста є «паперові будинки», де живе Вона у поетичних вулицях міста, яка «ходить в кедах під дощем», «якій дарував би улюблені квіти». У тему війни вплетена і ніжна лірика любові.

Поезія Тараса Бурака наповнена філософією, читач може потрапити в цей храм, але не кожен зрозуміє його думки повністю, адже в словах багато символіки. У віршах відчувається новий подих, автор знає сам, що «мав це все раніше написати». Кожен вірш окремий, але одночасно створює цілісну картину двох світів людей, які так і не можуть зустрітись і далі пишуть листи, але розуміють, що «двом легше в темряві іти». Зрештою, вірші, які ви прочитаєте, перемістять вас в світ нових образів і діалоги тіней…

Богдан Боденчук поряд зі своїми роздумами про ново видання побажав Тарасові Бураку звершень на літературному шляху, поціновувачів твоєї творчості і нових віршів. Подякував, що автор щедро ділиться своєю поезією, що довірив написати рецензію що одним із перших отримав автограф.