На шкільному подвір’ї в Оришківцях встановили погруддя Шевченка

Написав про це до редакції місцевий майстер й архітектор Ігор Потикевич, який, власне, й виготовив погруддя Кобзареві. Чоловік висловив вдячність жителям цього села, що на Чортківщині, старості Віталію Вальчуку, директорці школи Іванні Лисишин, педагогічному колективу.

За його словами, школа у живописному місці, навколо ростуть туї, й пам’ятник Шевченку гармонійно вписався у місцевий колорит. Пан Ігор сказав добрі слова про школу – тут світлі просторі класи, й дітям затишно. Окрім місцевих школярів у школі навчаються діти із сусіднього села Майдан.

Власне, здається, це люди мають дякувати Ігорю Потикевичу, який багато доклався до краси села. Згодом я зустрілася з цим дуже скромним 61-річним чоловіком. З теплотою він згадує навчання у художній школі у Бучачі, яка дала йому ґрунтовні фахові знання. Відтак усе життя – пов’язане із творчістю. Чого лише варті скульптури ангелів біля місцевої церкви Покрови Пресвятої Богородиці. Ігор Потикевич ліпив ангелів сім років. У липні 2022 року ангелів урочисто освятили.

Майстер згадує добрим словом Пароха о. Григорія Полоза, який ініціював спорудження цих скульптур, а також і погруддя Тараса Шевченка.