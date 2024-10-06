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На шкільному подвір’ї в Оришківцях встановили погруддя Шевченка

06.10.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Культура, Новини, Теми

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Написав про це до редакції місцевий майстер й архітектор Ігор Потикевич, який, власне, й виготовив погруддя Кобзареві.  Чоловік висловив вдячність жителям цього села, що на Чортківщині, старості Віталію Вальчуку, директорці школи Іванні Лисишин, педагогічному колективу.

За його словами, школа у живописному місці, навколо ростуть туї, й пам’ятник Шевченку гармонійно вписався у місцевий колорит.  Пан Ігор сказав добрі слова про школу – тут світлі просторі класи, й дітям затишно. Окрім місцевих школярів у школі  навчаються діти із сусіднього села Майдан.

Власне, здається, це люди мають дякувати Ігорю Потикевичу, який багато доклався до краси села. Згодом я зустрілася з цим дуже скромним 61-річним чоловіком. З теплотою він згадує навчання у  художній школі у Бучачі, яка дала йому ґрунтовні фахові знання. Відтак усе життя – пов’язане із творчістю. Чого лише варті скульптури ангелів біля місцевої церкви Покрови Пресвятої Богородиці. Ігор Потикевич ліпив ангелів сім років. У липні 2022 року ангелів урочисто освятили.

Майстер згадує добрим словом Пароха о. Григорія Полоза, який ініціював спорудження цих скульптур, а також і погруддя Тараса Шевченка.

 

Автор: Ольга КУШНЕРИК

Теги: погруддя Шевченка

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