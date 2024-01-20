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На щиті: майор Віктор Скоропляс повертається на рідну Кременеччину

20.01.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Новини, Кременецький район, Війна з рф, Духовне

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Чорна звістка знову надійшла в громаду. Кременеччина втратила Героя – захисника, майора СКОРОПЛЯСА Віктора Васильовича, заступника командира військової частини А****, 1983 року народження, який загинув в Запорізькій області, повідомили на сторінці Кременецької громади.
Сьогодні, 20.01.2024 року о 14:00 год. біля Трьох Валетів зустрічаємо загиблого Героя СКОРОПЛЯСА Віктора Васильовича.
Орієнтовно о 14:30 год. прощання на Майдані Волі.
Після того кортеж із загиблим відправляється до родинного дому в село Великі Бережці, де одразу буде панахида за загиблим.
В неділю, 21.01.2024 року похорон відбудеться таким чином :
12:00 год. – Літія вдома;
13:00 год. – Чин похорону відбудеться у храмі Введення села Великі Бережці;
– Поховання Героя відбудеться на кладовищі в селі Великі Бережці.
Прохання гідно зустріти та вшанувати загиблого Героя, який віддав своє життя за волю та незалежність України

Теги: Кременеччина, військовий загинув, Скоропляс, майор

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