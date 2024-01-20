На щиті: майор Віктор Скоропляс повертається на рідну Кременеччину

Сьогодні, 20.01.2024 року о 14:00 год. біля Трьох Валетів зустрічаємо загиблого Героя СКОРОПЛЯСА Віктора Васильовича.

Орієнтовно о 14:30 год. прощання на Майдані Волі.

Після того кортеж із загиблим відправляється до родинного дому в село Великі Бережці, де одразу буде панахида за загиблим.