На Різдво у Тернополі курсуватиме менше громадського транспорту

24.12.2025

Галина Кіт

30

Тернопільщина, Новини, Суспільство, Теми

25 грудня у Тернополі кількість рейсів громадського транспорту зменшили на третину. Про це повідомляють на сайті Тернопільської міської ради.

Як зазначають у повідомленні, зміни пов’язані із традиційним зниженням пасажиропотоку у святкові дні.

“Це пов’язано із традиційним зменшенням пасажиропотоку у святкові дні. Просимо тернополян завчасно планувати свої маршрути”, — наголошують у міській раді.

Водночас тернополянам нагадують, що рух громадського транспорту можна відстежити у мобільному додатку “е-Тернопіль” у розділі «Де транспорт». Застосунок доступний для смартфонів на операційних системах Android та iOS.

 

Теги: Тернопіль, громадський транспорт

