На полях «Контінентал» триває друга хвиля жнив

У «Контінентал Фармерз Груп» сезон осінніх польових робіт у розпалі. Компанія збирає врожай сільськогосподарських культур пізньої групи. Зокрема, вже завершено обмолот соняшнику із загальної площі 13 тис. га.

Хоч високі температури в період цвітіння дещо знизили очікуваний потенціал культури в окремих регіонах, у «Контінентал» все ж відзначають хороші якісні показники зібраного соняшнику, його високу олійність — понад 50%, та врожайність вище планової.

Основні зусилля в агрохолдингу зараз спрямовані на обмолот сої, яку цьогоріч виростили на площі 46,5 тис. га. На збиранні культури задіюють як власну, так і найману техніку.

«З обмолотом кукурудзи ми стартували тільки на кількох масивах, де вологість вже відповідає базовому рівню. Таке пришвидшене дозрівання культури спричинив спекотний і сухий серпень. Однак на більшості полів інтенсивний збір кукурудзи ми плануємо починати у другій половині жовтня. Загалом маємо до обмолоту 28,5 тис. га культури, — коментує хід осінніх польових робіт операційний директор “Контінентал” Костянтин Шитюк. — Жовтень буде для нас найбільш напруженим періодом у збиральній кампанії. Погодні умови на початку місяця значною мірою визначатимуть, наскільки успішно зможемо завершити сезон жнив. Зі свого боку, ми впевнені у професійності команди та належно підготували до пікових навантажень потужності Компанії. Тож розраховуємо завершити основні польові роботи в заплановані терміни і маємо оптимістичні прогнози щодо врожайності культур».

На полях «Контінентал» триває також збір цукрового буряку і картоплі, які в цьому сезоні займають у структурі холдингу 3,2 тис. га й 1,8 тис. га, відповідно. По обох культурах аграрії отримують гарні проміжні результати, сприятливі погодні умови забезпечують достатню вологість ґрунту для якісного збирання з мінімальними пошкодженнями.