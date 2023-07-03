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На подвір’я будинку на Тернопільщині “прилетів” артилерійський снаряд з минулого

03.07.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Громади Тернопільщини

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Три застарілі боєприпаси були виявлені на Тернопільщині минулих вихідних.

Так, 1 липня о 08:30 у лісовому масиві поблизу с. Більче-Золоте Більче-Золотецької ТГ Чортківського району, під час збирання грибів, виявлено два застарілі боєприпаси, а саме мінометні міни ММ-81 мм та ММ-82 мм часів Другої світової війни.

2 липня о 19:30 у м. Бережани Бережанської ТГ Тернопільського району на вул. Чорновола, 15, на території подвір’я житлового будинку, виявлено артснаряд АС-76 мм часів Другої світової війни.

“Пам’ятайте головні правила мінної безпеки: Не підходь! Не чіпай! Телефонуй 101!”, – наголошують у ДСНС.

Джерело: За Збручем

Теги: новини Тернопільщини, ГУ ДСНС України у Тернопільській області, боєприпаси часів Другої світової війни

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