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На початку тижня на Тернопільщині прогнозують потепління

23.02.2025

Ірина Нова

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Новини, Оперативно, Тернопільщина

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Найближчими днями на Тернопільщині очікується потепління. Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

Завтра, 24 лютого хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південний, 3 – 8 м/с. Температура вночі 5 – 10° морозу, вдень 1 – 6° тепла.

Попередження про метеорологічні явища:
24 лютого вночі та вранці на дорогах ожеледиця.
(І рівень небезпечності, жовтий – НМЯ І).

25 – 26 лютого: Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 3 – 8 м/с. Температура вночі 1 – 6° морозу, вдень 4 – 9° тепла.

Теги: погода, потепління на Тернопільщині

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