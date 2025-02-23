На початку тижня на Тернопільщині прогнозують потепління

Найближчими днями на Тернопільщині очікується потепління. Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

Завтра, 24 лютого хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південний, 3 – 8 м/с. Температура вночі 5 – 10° морозу, вдень 1 – 6° тепла.

Попередження про метеорологічні явища:

24 лютого вночі та вранці на дорогах ожеледиця.

(І рівень небезпечності, жовтий – НМЯ І).

25 – 26 лютого: Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 3 – 8 м/с. Температура вночі 1 – 6° морозу, вдень 4 – 9° тепла.