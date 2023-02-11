11.02.2023 16:47

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На підтримку армії Тернопільщина перерахувала за місяць 33 млн грн «патріотичного» збору

11.02.2023

Роман Васильович

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Новини, Економіка, Війна з рф

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У січні цього року платники податків Тернопільської області на підвищення обороноздатності країни перерахували до державного бюджету 33 млн грн військового збору.

Порівняно з січнем минулого року, надходження цього платежу зросли на 7,5 млн грн або на 29,5 відсотків.

Нагадаємо, військовий збір справляється із доходів, які відповідно до податкового законодавства оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. До них належать заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, винагороди, орендна плата, виплата дивідендів, купівля-продаж рухомого і нерухомого майна тощо. Відтак кожен, хто легалізовує свої доходи, чесно декларує їх та офіційно працює, долучається до фінансового забезпечення нашого війська.

Сектор інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Теги: податки, військовий збір

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