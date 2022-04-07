З 1 квітня на Тернопільщині розпочинається призовна кампанія. Призовники НЕ проходитимуть службу в ЗСУ!

Робота призовних комісій буде організована наступним чином: юнаки з 18 до 27 років, які не мають права на відстрочку, отримують повістки. Вони повинні прийти до територіальних центрів комплектування за місцем їхнього проживання. Там пройти призовну комісію, яка визначить ступінь їхньої придатності, або надати документи на право про відстрочку, наприклад, студентам, відстрочку за сімейними обставинами та з інших причин. Після цього щодо них буде прийняте рішення і записи за відстрочками внесуть у їхні посвідченнях про приписку. Це ж стосується і громадян, які переміщені з інших регіонів і наразі проживають на Тернопільщині.

Наголошуємо – призовники не проходитимуть службу в ЗСУ чи інших військових формуваннях. Те, що призовників залучатимуть до бойових дій, – фейк.