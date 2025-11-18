На озброєнні 44 артилерійської бригади — сучасний американський безпілотник “Puma”

Після початку повномасштабного вторгнення Україна постійно посилює свої розвідувальні можливості. Зокрема, 44 окрема артилерійська бригада отримала сучасні безпілотні комплекси, серед яких — “Puma”, безпілотник американської розробки.

Цей дрон використовується не лише для коригування артилерійського вогню, а й для виконання низки важливих розвідувальних завдань. Екіпажі комплексу виявляють замасковані позиції противника, місця зберігання боєприпасів, фіксують пересування ворожої техніки та особового складу окупаційних військ.

Робота операторів триває цілодобово — особливо вночі, коли ворог намагається перекидати техніку потайки. Завдяки сучасному обладнанню та професіоналізму українських військових безпілотник забезпечує швидку, точну й безпечну розвідку, що дозволяє зменшити ризики для наших воїнів і підвищити ефективність артилерійських ударів.

Поєднання сучасних технологій і майстерності українських операторів робить кожен виліт “Puma” кроком до перемоги.

Джерело: 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола