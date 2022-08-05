4 серпня, близько 15:00 год. на вулиці Новий Світ, інспектори помітили припарковану в кущах автівку. Водій поводився підозріло, повідомляє патрульна поліція.

Поліцейські вирішили перевірити чоловіка. Водій сам дістав із рюкзака пакет, в якому було 6 паперових згортків із наркотичною речовиною, один сліппакет із речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну та пристрій, пристосований для вживання наркотиків.

На місце виїхала слідчо-оперативна група. Вони вилучили виявлені речовини.

Стосовно цієї події слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів).