На Львівщині згоріло близько тонни контрабандного героїну

На Львівщині суд вині рішення знищили понад тонну героїну, який переправляли із Пакистану до країн Європейського Союзу через Україну.

За даними слідства, четверо громадян Туреччини організували переправлення понад тонну героїну з Пакистану до країн Європейського союзу.

“Вантаж із наркотичним засобом загальною масою понад 1 тонну доставили у морський порт Одеської області. Надалі, для безперешкодного перетину кордонів замаскований “товар” у мішках з рисом транспортували у Львів, де і була припинена злочинна діяльність, — йдеться у повідомленні.

Вартість речовини на момент її виявлення становила понад 2,3 мільярда гривень за цінами “чорного” ринку.

У серпні 2023 року громадян Туреччини визнали винними у контрабанді героїну в особливо великих розмірах. За даними слідства, наркотики перевозили під виглядом мішків із рисом, а до країн ЄС їх планували переправити як дипломатичний вантаж.

Суд призначив їм покарання — 10, 9, 8 та 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: пресслужба Львівської обласної прокуратури