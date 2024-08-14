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На Львівщині згоріло близько тонни контрабандного героїну

Співробітники СБУ та прокуратури утилізували тонну контрабандного кокаїну.

14.08.2024

Галина Кіт

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Кримінал, Новини, Україна, Теми, Цікаво

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На Львівщині суд вині рішення знищили понад тонну героїну, який переправляли із Пакистану до країн Європейського Союзу через Україну. 

За даними слідства, четверо громадян Туреччини організували переправлення понад тонну героїну з Пакистану до країн Європейського союзу.

“Вантаж із наркотичним засобом загальною масою понад 1 тонну доставили у морський порт Одеської області. Надалі, для безперешкодного перетину кордонів замаскований “товар” у мішках з рисом транспортували у Львів, де і була припинена злочинна діяльність, — йдеться у повідомленні.

Вартість речовини на момент її виявлення становила понад 2,3 мільярда гривень за цінами “чорного” ринку.

У серпні 2023 року громадян Туреччини визнали винними у контрабанді героїну в особливо великих розмірах. За даними слідства, наркотики перевозили під виглядом мішків із рисом, а до країн ЄС їх планували переправити як дипломатичний вантаж.

Суд призначив їм покарання — 10, 9, 8 та 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: пресслужба Львівської обласної прокуратури

Теги: СБУ, контрабанда, Львівська область, героїн

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