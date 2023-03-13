На Луганщині загинув гранатометник десантно-штурмового взводу Сергій Малкуш

10 березня поблизу населеного пункту Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області, внаслідок артилерійського обстрілу, загинув гранатометник десантно-штурмового взводу, наш земляк Сергій Малкуш, 1982 року народження.
Про важку втрату повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.
“Мешканці Збаразької громади щиро сумують із рідними та близькими нашого мужнього захисника.
У скорботі схиляємо низько голови перед його подвигом.
Вічна слава Герою!”, – написав очільник громади.
Час та місце зустрічі Героя Сергія Малкуша повідомлять пізніше.