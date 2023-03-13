На Луганщині загинув гранатометник десантно-штурмового взводу Сергій Малкуш

І знову у Збаразькій громаді на Тернопільщині непоправна втрата та невимовний біль.

10 березня поблизу населеного пункту Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області, внаслідок артилерійського обстрілу, загинув гранатометник десантно-штурмового взводу, наш земляк Сергій Малкуш, 1982 року народження.

Про важку втрату повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.

“Мешканці Збаразької громади щиро сумують із рідними та близькими нашого мужнього захисника. У скорботі схиляємо низько голови перед його подвигом. Вічна слава Герою!”, – написав очільник громади.

Час та місце зустрічі Героя Сергія Малкуша повідомлять пізніше.