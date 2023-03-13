13.03.2023 13:34

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На Луганщині загинув гранатометник десантно-штурмового взводу Сергій Малкуш

13.03.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Збаразька міська громада, Події

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І знову у Збаразькій громаді на Тернопільщині непоправна втрата та невимовний біль.

10 березня поблизу населеного пункту Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області, внаслідок артилерійського обстрілу, загинув гранатометник десантно-штурмового взводу, наш земляк Сергій Малкуш, 1982 року народження.

Про важку втрату повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.

“Мешканці Збаразької громади щиро сумують із рідними та близькими нашого мужнього захисника.

У скорботі схиляємо низько голови перед його подвигом.

Вічна слава Герою!”, – написав очільник громади.

Час та місце зустрічі Героя Сергія Малкуша повідомлять пізніше.

Джерело: За Збручем

Теги: Тернопільська область, новини, події, загиблі герої

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