08.03.2023 22:55

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На лінії фронту лікарі Тернопільської міської стоматполіклініки будуть лікувати наших захисників

08.03.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Тернопільська міська громада, Події

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З Тернополя у напрямку Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської та Сумської областей вирушила також і мобільна стоматологія.

Про це повідомив міський голова Тернополя, Сергій Надал. 

“Протягом восьми днів лікарі Тернопільської міської стоматологічної поліклініки будуть лікувати наших захисників. Щасливої дороги!” – зазначив очільник міста.

Теги: Тернопільська область, новини, події, стоматологія

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