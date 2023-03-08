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Головна / Тернопільщина / На лінії фронту лікарі Тернопільської міської стоматполіклініки будуть лікувати наших захисників
08.03.2023
Ірина Нова
183
Тернопільщина, Новини, Тернопільська міська громада, Події
Про це повідомив міський голова Тернополя, Сергій Надал.
“Протягом восьми днів лікарі Тернопільської міської стоматологічної поліклініки будуть лікувати наших захисників. Щасливої дороги!” – зазначив очільник міста.
Теги: Тернопільська область, новини, події, стоматологія
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