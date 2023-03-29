30.03.2023 00:50

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

На Лановеччині відбулись поетичні вечори присвячені героям національно-визвольної війни

29.03.2023

Роман Васильович

145

Культура, Новини

Поширити:

Днями у читальній залі Лановецької міської публічної бібліотеки відбулася чергова зустріч самодіяльних літераторів  територіальної громади, приурочена Всесвітньому дню поезії – святу, яке  з 2000-го року відзначається 21 березня відповідно до ухвали 30-ї сесії ЮНЕСКО.

Варто зазначити, що серед 29 присутніх виявилось 15 практикуючих віршувальників. Модераторами поетичної імпрези уже традиційно виступили колишня багаторічна завідувачка бібліотекою Світлана Пчола та поет і самодіяльний композитор Богдан Кукуруза. Ведучі процитували висловлювання відомих мислителів  щодо ролі поетичної творчості у формуванні національних цінностей як основи національного самоствердження особистості.

А ще  прозвучали слова вдячності на адресу  Ліни Василівни Костенко – народної улюблениці, що стала символом української нації. Любов до України вона пронесла до свого 93-річчя.

Заспівом до поетичних читань  прозвучали натхненні поезії Богдана Кукурузи, який передав творчу естафету вчительці початкових класів Лановецького ЗЗСО №1 імені Юрія Коваля Лесі Дідович-Закітнюк. Щирі, емоційні поезії педагога чергувалися із  цікавими коментарями.

Суворі армійські будні у гарнізонах, обставини повернення на праотчу землю та  многотрудні проблеми із відновленням боєздатності підрозділів Збройних Сил України – тема коментарів та  поетичних роздумів кадрового офіцера (полковника у відставці) Леоніда Кирильчука.

Біль материнської утрати, невигойна душевна рана –  лейтмотив поетичної сповіді Нечай Людмили Григорівни –  матері відважного  воїна та захисника Володимира Нечая, який загинув 4 червня 2022 року поблизу населеного пункту Святогірськ Донецької області.

Про закулісся поетичних студій, про свої жанрово-тематичні уподобання повідали добре відомі на Лановеччині педагоги та  версифікатори  Богдана Політикіна та Володимир Довгалюк. Колишній директор Печірнянської  школи заінтригував присутніх, а особливо давніх колег, зачитавши ліричні «Зелені вірші».

Натомість, вчитель-філолог Буглівського ЗЗСО Іван Лобунь продекламував поетичну присвяту воїну і талановитиму художнику Олегу Дробоцькому із села Вербовець, який загинув нещодавно, 6 березня 2023 року,  внаслідок ворожого артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Оріхово-Василівка, що на Донеччині. Кілька панорамних робіт майстра живопису сьогодні доступні для перегляду у приміщенні бібліотеки.

Свої милозвучні поезії озвучували представниця зрілого покоління Тамара Саліванчук з с. Іванківці та репрезентанти молодої парості колишнього райцентру –  юна і романтична  Аня Качан та наймолодша учасниця поетичного дійства – п’ятикласниця Лановецького ЗЗСО №2 Мар’яна Подставіна.

Власним поетичним доробком поділилися Людмила Колесник (вихователька дитсадка «Берізка»), пенсіонери В.Є. Середа та Ф.М. Рикун із села Борщівка. Тут переважали мотиви людяності, висловлювались співчуття родинам загиблих воїнів, а ще побажання швидкої перемоги над озвірілою кацапньою.

Завершальним акордом зустрічі став виступ журналістки, ініціаторки створення ГО «Лановеччина духовна» Марії Романчук, яка побажала самодіяльним літераторам мирного неба, здоров’я і добра, а ще нових творчих знахідок, що додаватимуть моральних сил усім доброчинцям,  які вносять посильну лепту у справу наближення довгоочікуваної перемоги у національно-визвольній війні.

Автор: Василь Неручок, голова ГМСК «Тризуб»

Теги: поетичні вечори, Всесвітній день поезії

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах