На Лановеччині відбулись поетичні вечори присвячені героям національно-визвольної війни

Днями у читальній залі Лановецької міської публічної бібліотеки відбулася чергова зустріч самодіяльних літераторів територіальної громади, приурочена Всесвітньому дню поезії – святу, яке з 2000-го року відзначається 21 березня відповідно до ухвали 30-ї сесії ЮНЕСКО.

Варто зазначити, що серед 29 присутніх виявилось 15 практикуючих віршувальників. Модераторами поетичної імпрези уже традиційно виступили колишня багаторічна завідувачка бібліотекою Світлана Пчола та поет і самодіяльний композитор Богдан Кукуруза. Ведучі процитували висловлювання відомих мислителів щодо ролі поетичної творчості у формуванні національних цінностей як основи національного самоствердження особистості.

А ще прозвучали слова вдячності на адресу Ліни Василівни Костенко – народної улюблениці, що стала символом української нації. Любов до України вона пронесла до свого 93-річчя.

Заспівом до поетичних читань прозвучали натхненні поезії Богдана Кукурузи, який передав творчу естафету вчительці початкових класів Лановецького ЗЗСО №1 імені Юрія Коваля Лесі Дідович-Закітнюк. Щирі, емоційні поезії педагога чергувалися із цікавими коментарями.

Суворі армійські будні у гарнізонах, обставини повернення на праотчу землю та многотрудні проблеми із відновленням боєздатності підрозділів Збройних Сил України – тема коментарів та поетичних роздумів кадрового офіцера (полковника у відставці) Леоніда Кирильчука.

Біль материнської утрати, невигойна душевна рана – лейтмотив поетичної сповіді Нечай Людмили Григорівни – матері відважного воїна та захисника Володимира Нечая, який загинув 4 червня 2022 року поблизу населеного пункту Святогірськ Донецької області.

Про закулісся поетичних студій, про свої жанрово-тематичні уподобання повідали добре відомі на Лановеччині педагоги та версифікатори Богдана Політикіна та Володимир Довгалюк. Колишній директор Печірнянської школи заінтригував присутніх, а особливо давніх колег, зачитавши ліричні «Зелені вірші».

Натомість, вчитель-філолог Буглівського ЗЗСО Іван Лобунь продекламував поетичну присвяту воїну і талановитиму художнику Олегу Дробоцькому із села Вербовець, який загинув нещодавно, 6 березня 2023 року, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Оріхово-Василівка, що на Донеччині. Кілька панорамних робіт майстра живопису сьогодні доступні для перегляду у приміщенні бібліотеки.

Свої милозвучні поезії озвучували представниця зрілого покоління Тамара Саліванчук з с. Іванківці та репрезентанти молодої парості колишнього райцентру – юна і романтична Аня Качан та наймолодша учасниця поетичного дійства – п’ятикласниця Лановецького ЗЗСО №2 Мар’яна Подставіна.

Власним поетичним доробком поділилися Людмила Колесник (вихователька дитсадка «Берізка»), пенсіонери В.Є. Середа та Ф.М. Рикун із села Борщівка. Тут переважали мотиви людяності, висловлювались співчуття родинам загиблих воїнів, а ще побажання швидкої перемоги над озвірілою кацапньою.

Завершальним акордом зустрічі став виступ журналістки, ініціаторки створення ГО «Лановеччина духовна» Марії Романчук, яка побажала самодіяльним літераторам мирного неба, здоров’я і добра, а ще нових творчих знахідок, що додаватимуть моральних сил усім доброчинцям, які вносять посильну лепту у справу наближення довгоочікуваної перемоги у національно-визвольній війні.