На Курщині під час бойового завдання загинув 45-річний захисник з Тернополя

11 вересня, під час бойового завдання на території Курської області (РФ) загинув тернополянин Тарас Бурачок.

Про важку втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Назавжди повертається додому тернополянин, військовий Бурачок Тарас Миколайович (20.08.1979 р.н.). Герой віддав своє життя 11 вересня під час виконання бойового завдання в Курській області. Дякуємо воїну за захист України, збереження свободи та незалежності. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять!” – йдеться в повідомленні.