На кригу Тернопільського ставу вийшли перші сміливці (фото)

Як тільки Тернопільський став покрився льодом, на ньому з’явилися перші рибалки. Саме їх можна побачити на водоймі взимку частіше всього.

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“Температура повітря постійно коливається і водойми вкриваються тонкою кригою. Це свідчить про те, що перебувати на такій поверхні небезпечно!”, – наголошують у патрульній поліції.

Охоронці порядку нагадують, що заборонено виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі, не можна збиратися на кризі великими групами в одному місці, чи вживати там алкогольні напої.

Перебувати на замерзлій водоймі рекомендують лише при стійкому морозі.

Рятувальники додають, що безпечним вважається лід товщиною не менше 7-10 сантиметрів. За їх словами, якщо він почав тріщати, потрібно не бігти, а повільно відходити, не відриваючи ступні ніг від криги.