На кригу Тернопільського ставу вийшли перші сміливці (фото)

“Температура повітря постійно коливається і водойми вкриваються тонкою кригою. Це свідчить про те, що перебувати на такій поверхні небезпечно!”, – наголошують у патрульній поліції.
Охоронці порядку нагадують, що заборонено виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі, не можна збиратися на кризі великими групами в одному місці, чи вживати там алкогольні напої.
Перебувати на замерзлій водоймі рекомендують лише при стійкому морозі.
Рятувальники додають, що безпечним вважається лід товщиною не менше 7-10 сантиметрів. За їх словами, якщо він почав тріщати, потрібно не бігти, а повільно відходити, не відриваючи ступні ніг від криги.
“Не варто поспішати виходити на лід після одного-двох днів мінусової температури. Морози повинні протриматися не менше одного тижня. Якщо під ногами провалився лід, потрібно, розставивши широко руки, утримуватися на поверхні і спокійно, без різких рухів, намагатися виповзти на міцний лід у бік, звідкіля прийшли та повзти до берега відштовхуючись ногами від льоду”, – повідомили у ДСНС.