23.12.2022 14:14

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На кригу Тернопільського ставу вийшли перші сміливці (фото)

23.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Події

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Як тільки Тернопільський став покрився льодом, на ньому з’явилися перші рибалки. Саме їх можна побачити на водоймі взимку частіше всього.
Аби уникнути нещасних випадків, правоохоронці та рятувальники вирішили здійснити рейд та нагадати тернополянам правила поведінки на кризі, пише Тернополяни.

“Температура повітря постійно коливається і водойми вкриваються тонкою кригою. Це свідчить про те, що перебувати на такій поверхні небезпечно!”, – наголошують у патрульній поліції.

Охоронці порядку нагадують, що заборонено виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі, не можна збиратися на кризі великими групами в одному місці, чи вживати там алкогольні напої.

Перебувати на замерзлій водоймі рекомендують лише при стійкому морозі.

Рятувальники додають, що безпечним вважається лід товщиною не менше 7-10 сантиметрів. За їх словами, якщо він почав тріщати, потрібно не бігти, а повільно  відходити, не відриваючи ступні ніг від криги.

“Не варто поспішати виходити на лід після одного-двох днів мінусової температури. Морози повинні протриматися не менше одного тижня. Якщо під ногами провалився лід, потрібно, розставивши широко руки, утримуватися на поверхні і спокійно, без різких рухів, намагатися виповзти на міцний лід у бік, звідкіля прийшли та повзти до берега відштовхуючись ногами від льоду”, – повідомили у ДСНС.

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Автор: Роман Васильович

Мітки: Тернопільський став, рибалки на льоді

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