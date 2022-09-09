Кременеччина в скорботі. Вчора там попрощалися з Героями російсько-української війни, які віддали своє життя за свободу та незалежність країни – Андрієм Фаюрою, Віктором Чорнооким та Віктором Присяжнюком.

Невимовне горе, страшний біль та розпач для родин загиблих бійців. Їхні молоді життя обірвалися від рук окупанта.

“Схиляємо голови у жалобі за хоробрим воїнами, які так сміливо, відважно та самовіддано боронили нашу землю та кожного із нас!”, – ідеться у зверненні районної державної адміністрації.

Андрій Фаюра – уродженець села Піщатинці Борсуківської територіальної громади, солдат, номер обслуги гармати артилерійського взводу артилерійської батареї артилерійського дивізіону. Загинув 5 вересня в районі населеного пункту Біла Гора Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.

Віктор Присяжнюк, уродженець Почаєва, старший навідник гармати артилерійського взводу артилерійської батареї артилерійського дивізіону військової частини А3215. Поліг у бою в районі населеного пункту Біла Гора Донецької області під час виконання поставлених завдань щодо захисту незалежності України.

У Шумській громаді провели в останню путь 47-річного військового Віктора Чорноокого, жителя села Тилявка, сержанта, командира бойової машини командного відділення гірсько-штурмового взводу. Загинув внаслідок бойового зіткнення під час наступальних дій під н.п. Нововознесенське-Миролюбівка Херсонської області.

“Достойні військовослужбовці, готові взяти на себе усю повноту відповідальності в будь-яких умовах бойової обстановки, наші Захисники були вірними своїй Батьківщині і Присязі до останнього подиху.Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Героїв. Розділяємо Ваш біль та схиляємо голови в глибокій скорботі.

Вічна пам’ять, шана і слава захисникам України!”.