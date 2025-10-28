На Кременеччині рятувальники ліквідували масштабну пожежу

Протягом минулої доби, 27 жовтня, підрозділи ДСНС Тернопільщини ліквідували три пожежі та знешкодили один застарілий боєприпас.

Як повідомили у відомстві, минулої доби трапились такі надзвичайні події:

о 09:05 виникла пожежа приватного житлового будинку в селі Попівці на Кременеччині. Вогонь охопив значну площу — 80 кв. м. На гасіння було залучено 2 автоцистерни. Завдяки професійним діям вогнеборців вдалося запобігти перекиданню полум’я на 3 сусідні будівлі, які стояли поруч.

о 07:30 у селі Підгороднє Тернопільського району сталася пожежа господарської будівлі. Загоряння на площі 7 кв. м оперативно ліквідували, врятувавши будівлю.

17:18 у місті Бучач на Чортківщині виникла пожежа комбайна. На жаль, вогонь повністю знищив сільськогосподарську техніку.

Піротехнічні роботи Також 27 жовтня о 09:10 у лісі біля села Вигода Чортківського району піротехніки ДСНС вилучили реактивний снаряд часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку було знищено у безпечному місці шляхом контрольованого підриву.