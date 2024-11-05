На кордоні з Польщею затримали жителя Тернопільщини

Мешканець Тернопільщини одружився із жінкою з інвалідністю, щоб таким чином виїхати за кордон.

У пункті пропуску на кордоні з Польщею прикордонники виявили «подружжя», яке насправді не мало намірів створювати родину. Про це пише ПЕРШИЙ онлайн з посиланням на західне регіональне управління Держприкордонслужби.

34-річний уродженець Тернопільщини одружився з 35-річною жінкою з Івано-Франківщини, яка має інвалідність ІІ групи.

– Уночі в пункті пропуску «Краківець» вони спробували перетнути кордон, заявивши, що їдуть до Майорки на постійне проживання. Однак під час спілкування з прикордонниками жінка не змогла відповісти навіть на питання, де проживає її “чоловік”, – йдеться у повідомленні.

Про ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ («Незаконне переправлення осіб через державний кордон України»), прикордонники повідомили до Нацполіції.