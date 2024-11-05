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На кордоні з Польщею затримали жителя Тернопільщини

05.11.2024

Ірина Нова

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Оперативно, Тернопільщина, Новини, Суспільство

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Мешканець Тернопільщини одружився із жінкою з інвалідністю, щоб таким чином виїхати за кордон.

У пункті пропуску на кордоні з Польщею прикордонники виявили «подружжя», яке насправді не мало намірів створювати родину. Про це пише ПЕРШИЙ онлайн з посиланням на західне регіональне управління Держприкордонслужби.

34-річний уродженець Тернопільщини одружився з 35-річною жінкою з Івано-Франківщини, яка має інвалідність ІІ групи.

– Уночі в пункті пропуску «Краківець» вони спробували перетнути кордон, заявивши, що їдуть до Майорки на постійне проживання. Однак під час спілкування з прикордонниками жінка не змогла відповісти навіть на питання, де проживає її “чоловік”, – йдеться у повідомленні.

Про ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ («Незаконне переправлення осіб через державний кордон України»), прикордонники повідомили до Нацполіції.

Джерело: ПЕРШИЙ онлайн

Теги: Державна прикордонна служба України, житель Тернопільщини, ухилянти за кордон, фіктивний шлюб

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