06.02.2024 10:59

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

На кордоні спіймали ухилянта з Тернопільщини, котрий намагався перепливти Тису на надувному човні

06.02.2024

Ірина Нова

65

Про це говорять, Тернопільщина, Новини

Поширити:

Неподалік кордону з Угорщиною затримали групу ухилянтів, котрі мали намір перепливти Тису. Один з порушників виявився мешканцем Тернопільщини. Про це повідомили у ДПСУ.

З Тернопільщини до Закарпаття чоловік дістався самостійно. Вже на місці його разом з групою інших осіб забрало авто й повезло в невідомому напрямку. Далі порушникам дали гумовий човен та повідомили, що доведеться перепливати річку. Про всю небезпеку, яку водойма становить для життя, ніхто не сказав.

За 300 метрів до кордону чоловіків вчасно виявили прикордонники Мукачівського загону й доставили до підрозділу. За таку небезпечну “подорож” до Угорщини чоловіки мали заплатити по $5 000 – $10 000.

На порушників складено адмінпротоколи. Коло осіб, причетних до організації незаконного перетину кордону, встановлюється.

Теги: Тернопільщина, незаконний перетин кордону, ухилянти

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні


© 2014-2023. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах