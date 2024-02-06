На кордоні спіймали ухилянта з Тернопільщини, котрий намагався перепливти Тису на надувному човні

Неподалік кордону з Угорщиною затримали групу ухилянтів, котрі мали намір перепливти Тису. Один з порушників виявився мешканцем Тернопільщини. Про це повідомили у ДПСУ.

З Тернопільщини до Закарпаття чоловік дістався самостійно. Вже на місці його разом з групою інших осіб забрало авто й повезло в невідомому напрямку. Далі порушникам дали гумовий човен та повідомили, що доведеться перепливати річку. Про всю небезпеку, яку водойма становить для життя, ніхто не сказав.

За 300 метрів до кордону чоловіків вчасно виявили прикордонники Мукачівського загону й доставили до підрозділу. За таку небезпечну “подорож” до Угорщини чоловіки мали заплатити по $5 000 – $10 000.

На порушників складено адмінпротоколи. Коло осіб, причетних до організації незаконного перетину кордону, встановлюється.