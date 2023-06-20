На хабарі спіймали керівника навчального закладу на Тернопільщині

Керівника навчального закладу на Тернопільщині підозрюють у тому, що він отримав 32 500 грн неправомірної вигоди за оренду приміщення.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

“Під процесуальним керівництвом Чортківської окружної прокуратури повідомлено про підозру директору коледжу у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди від місцевого підприємця (ч. 3 ст. 368 КК України)”, – інформують у відомстві.

За даними слідства, керівник навчального закладу пообіцяв місцевому підприємцю за грошову винагороду віддати в оренду частину приміщення коледжу площею 700 кв м. Під час одержання неправомірної вигоди у сумі 32 500 грн його затримали правоохоронці.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.