На головній площі Збаража відкрили виставку “Дні пам’яті героїв Іловайської битви 2014”

Коли в Україні відзначають свято Покрови, День українського козацтва та вшановують захисників української незалежності усіх часів, у Збаражі відбулись урочисті заходи.

На майдані Івана Франка хвилиною мовчання вшанували загиблих у російсько-українській війні воїнів.

Першим етапом цієї війни була Іловайська битва. Світлини – красномовні правдиві свідки цієї сторінки становлення нашої незалежності зібрані у виставці “Дні пам’яті героїв Іловайської битви 2014” і урочисто представлені на головній площі Збаража.

Виставка створена в пам’ять про тих, хто десять років тому став на захист нашої країни у битві під Іловайськом.

Про трагедію, яка стала однією з найтрагічніших і водночас найгероїчніших сторінок історії нашої боротьби за свободу та незалежність, розповіла екскурсовод Музею російсько-української війни Іванна Гриців. Про виставку, авторів світлин слово мав один з організаторів виставки генеральний директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

Бажаю усім завжди пам’ятати живих і загиблих героїв, не забувати кривавих уроків історії, щоб не повторяти зроблених помилок – наголосив в своїй промові міський голова Збаража Роман Полікровський.

Відзначали важливість проведення таких виставок учасники АТО – заступник начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області підполковник поліції Михайло Білецький, голова Тернопільської районної ради Віктор Козорог.

Свою лепту у вшанування героїв – від славних козаків та Січових стрільців, воїнів УПА – до новітніх героїв сучасної війни з російським агресором, внесли талановиті місцеві аматори – працівники Центру культури і дозвілля Збаразької міської ради.

Солісти, хори, читці виконували пісенні та поетичні твори, сповнені патріотизмом, вірою та надією на те, що кожен воїн під Покровом Небесної Заступниці повернеться з Перемогою, що розвіються над Україною чорні хмари війни і настане мир.

Під час мистецької акції кожен глядач мав нагоду допомогти війську, вкинувши до скриньки кілька гривень із власного гаманця.

Виставка залишатиметься на центральному майдані Збаража до 30 жовтня.