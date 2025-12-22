На фронті загинув захисник із Теребовлі Руслан Ребрина

Теребовлянська громада з глибоким сумом повідомляє про загибель жителя міста Теребовля — солдата Руслана Павловича Ребрини, 1972 року народження.

19 грудня 2025 року, під час виконання бойового завдання, життя захисника обірвалося внаслідок ураження ворожим FPV-дроном у районі населеного пункту Грушівка Харківської області.

Руслан Ребрина проходив військову службу на посаді моториста відділення буксирних катерів. До лав Збройних Сил України він був мобілізований 9 грудня 2024 року, відтоді мужньо боронив незалежність і територіальну цілісність нашої держави.

Теребовлянська міська рада та міський голова Олег Продан висловили щирі співчуття рідним, близьким і побратимам загиблого Героя.

«У цей скорботний час громада розділяє біль втрати та схиляє голови в жалобі. Вічна та світла пам’ять Герою. Герої не вмирають», — йдеться у повідомленні громади.

Інформацію про дату, час зустрічі домовини з тілом захисника та чин похорону буде повідомлено додатково.

Вічна пам’ять та шана воїну Руслану Ребрині. Герої не вмирають.

Джерело: Теребовлянська міська рада