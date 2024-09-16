На фронті загинув прикордонник з Тернопільщини

Тернопільщина втратила вірного сина України Олега Ляховича.

Сьогодні стало відомо, що на фронті загинув військовослужбовець, житель Кременця, солдат Олег Ляхович, 1980 року народження. Він був інспектором прикордонної служби, номером обслуги переносних зенітно-ракетних комплексів. Свій останній бій Захисник прийняв у Луганській області.

Про гірку трату повідомили на сторінці Кременецької громади.

“Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усіх хто знав Героя Олега!

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!”, – ідеться у повідомленні.