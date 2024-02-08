На фронті загинув мужній воїн з Тернопільщини

Кременеччина вкотре омивається гіркими сльозами. На фронті загинув мужній воїн Василь Ковальчук.

Шановна Кременецька громадо!

Наша громада втратила Героя – захисника, жителя села Великі Млинівці, солдата, КОВАЛЬЧУКА Василя Геннадійовича,1985 року народження, який загинув в Запорізькій області.

Про місце, дату та час зустрічі загиблого Героя буде повідомлено додатково.

Сили рідним, близьким, друзям та усім хто знав нашого захисника Василя пережити цю втрату…

Нехай добра та світла пам’ять назавжди залишиться про Героя.