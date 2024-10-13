На фронті загинув 41-річний десантник з Тернопільщини

Знову сумна звістка надійшла з фронту на Тернопільщину, на Сумщині загинув 41-річний захисник з Тернопільщини Михайло Матвійко.

Скорботну звістку повідомили у Гримайлівській громаді.

Михайло був навідником десантно-штурмового відділення. Мужньо виконував завдання із захисту Батьківщини на передовій. Користувався авторитетом серед колег і підлеглих. Загинув 9 жовтня під час мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Павлівка Сумської області. Йому був 41 рік.

“Україна втратила ще одного свого вірного сина, який героїчно боровся з підступним ворогом. Він був хорошим сином, найкращим братом, гідним нащадком своєї нації і вірним військовій присязі. Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі матері, рідних, друзів, знайомих, – ідеться у зверненні громади. – Від усієї громади висловлюємо щирі співчуття родині з приводу непоправної втрати. У ці гіркі хвилини ми всією спільнотою схиляємо голови у скорботній шані перед пам’яттю Героя, який віддав життя, захищаючи спокій кожного українця”.

Вічна пам’ять Герою!