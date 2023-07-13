На фронті загинув 36-річний бойовий медик з Тернопільщини

Захищаючи нашу державу, загинув молодший сержант КУЧМАЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬВИЧ – бойовий медик, 2 взводу розвідки спеціального призначення, роти розвідки спеціального призначення військової частини 3029 Національної гвардії України.

Про сумну новину повідомив голова Залозецької громади Андрій Нога.

“Загинув Василь 8 липня 2023 року, в бою під час обстрілу при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Мала Токмачка, Пологівського району, Запорізької області,” – написав голова громади.