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На фронті загинув 36-річний бойовий медик з Тернопільщини

13.07.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Тернопільщина втратила ще одного Героя, який загинув на Запорізькому напрямку.

Захищаючи нашу державу, загинув молодший сержант КУЧМАЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬВИЧ – бойовий медик, 2 взводу розвідки спеціального призначення, роти розвідки спеціального призначення військової частини 3029 Національної гвардії України. 

Про сумну новину повідомив голова Залозецької громади Андрій Нога.

“Загинув Василь 8 липня 2023 року, в бою під час обстрілу при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Мала Токмачка, Пологівського району, Запорізької області,” – написав голова громади. 

Щирі співчуття рідним та близьким Героя. 

 

Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією

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