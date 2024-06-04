На фронті загинув 28-річний снайпер з Тернопільщини

Під час виконання бойового завдання Харківщині загинув молодий снайпер з Тернопільщини Олександр Котюк.

Сумну звістку про загибель воїна повідомив голова Кременецької громади Андрій Смаглюк.

“З сумом повідомляємо, про те, що наша громада втратила Героя, жителя села Білокриниця, Білокриницького старостинсько округу, старшого солдата КОТЮКА Олександра Володимировича, 1996 року народження, стрільця – снайпера десантно – штурмового відділення десантно – штурмового взводу 10 десантно – штурмової роти 3 десантно – штурмового батальйону, який загинув під час виконання бойового завдання в Харківській області”, – йдеться у повідомленні голови громади.

Про дату та час зустрічі загиблого Героя буде повідомлено додатково.