На фронті загинув 23-річний захисник з Тернопільщини

На Донеччині загинув молодий 23-річний воїн з Тернопільщини В’ячеслав Куделя.

Він народився на Миколаївщині, однак останній спочинок здобуде у Тернопільській області, куди переїхала родина В’ячеслава.

Про втрату повідомив Роман Миц з “Самооборони Козівщини”, відокремленого підрозділу громадської ветеранської організації “Спілка бійців та волонтерів АТО “Сила України”.

“З сумом повідомляємо: захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, в бою за Україну, її свободу та незалежність, мужньо виконавши військовий обов’язок у районі населеного пункту Диліївка Донецької області, загинув житель селища Ольшанське Миколаївської області В’ячеслав Куделя 2002 року народження”, – зазначено у повідомленні.

Дата прощання з молодим Героєм, що повертається на щиті, наразі невідома. Однак, як сповістили у “Самообороні Козівщини”, чин похорону відбудеться на Тернопільщині, куди переїхали його близькі.

“Прощання із загиблим Героєм відбудеться в храмі села Дмухівці, Козлівської ОТГ, де мешкає його родина. Місцеві жителі, побратими, члени “Самооборони Козівщини” та організацій, до яких належав В’ячеслав, висловлюють щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять Герою!”, – зазначив Роман Миц.