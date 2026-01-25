25.01.2026 14:10

На фронті загинув 22-річний захисник з Тернопільщини Віталій Яцентюк

Житель села Верхняківці Борщівської громади поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині

25.01.2026

Яровий Роман

268

Війна з рф, Тернопільщина, Новини

солдат Віталій Яцентюк
Борщівська громада знову в жалобі. Війна забрала життя ще одного молодого захисника України. На фронті загинув житель села Верхняківці — солдат Віталій Яцентюк, 2003 року народження.

Віталій народився 15 липня 2003 року. Він належав до покоління, яке мало будувати майбутнє незалежної України. Проте, коли ворог прийшов на нашу землю, юнак не залишився осторонь і став на захист держави.

Серце воїна зупинилося 21 січня 2026 року. Віталій Яцентюк загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області. До останнього подиху він залишався вірним військовій присязі, віддавши своє молоде життя за свободу та незалежність України.

Борщівська громада схиляє голови у глибокій скорботі. Слова співчуття адресують родині, близьким і побратимам полеглого захисника. Втрата такого юного воїна — це біль, який відгукується у серці кожного.

Світла пам’ять про Віталія Яцентюка назавжди залишиться серед односельців та всієї громади. Його подвиг є нагадуванням про високу ціну, яку Україна платить за свою свободу.

Про час зустрічі тіла полеглого воїна та чин похорону повідомлять додатково. Мешканців громади закликають гідно вшанувати пам’ять Героя.

Вічна і світла пам’ять захиснику України.

