На фронті Тернопільщина втратила трьох героїв

За минулу добу стало відомо про загибель трьох захисників з Тернопільщини. Захищаючи Україну, у важких боях полягли Михайло Мидлик, Петро Домбровський та Євген Радзівілюк.

Про це повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк.

Солдат Михайло Мидлик з Кременця був водієм взводу протитанкових ракетних комплексів. Життя Героя обірвалося на 54 році.

Петро Домбровський проживав у селі Савчиці Дунаївського старостинського округу. У війську він також був водієм. Загинув у Донецькій області. Воїну було 52 роки.

Євгенію Радзівілюку виповнилося лише 28 років. Він мешкав у селі Дунаїв. У війську був номером обслуги протитанкового відділення. Загинув в Харківській області.

Щиро співчуваємо рідним, близьким і побратимам загиблих Героїв. Вічна і світла пам’ять…