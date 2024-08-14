На фестивалі Faine Misto було зібрано майже 8 мільйонів гривень для бригади НГУ «Азов»

За три дні фестивалю Faine Misto: Земля Майбутніх Легенд зібрано 7 914 675,05 грн для забезпечення потреб бригади НГУ «Азов».

Завдяки вашим донатам, проведеним аукціонам, спонсорській підтримці, придбаним квиткам та іншим надходженням буде придбано надсучасні РЕБ-системи для захисту бійців 12-ої БрСП «Азов» НГУ від атак ворожих безпілотників. Для закупівлі РЕБів усі кошти передано на рахунки АЗОВ.ONE – відділу фандрейзингу бригади «Азов».

Дякуємо Файним Людям та спонсорам фестивалю за вашу підтримку, довіру та фінансові внески, без вас це було б неможливо. Дякуємо кожному, хто долучився до цьогорічного фестивалю!

Підтримати бригаду НГУ Азов незмінно можна на сайті фестивалю: fainemisto.com.ua/donate