14.08.2024 11:28

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На фестивалі Faine Misto було зібрано майже 8 мільйонів гривень для бригади НГУ «Азов»

Зібрано 7 914 675,05 грн для забезпечення потреб бригади НГУ «Азов».

14.08.2024

Галина Кіт

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Теми, Цікаво, Культура, Новини, Україна

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За три дні фестивалю Faine Misto: Земля Майбутніх Легенд зібрано 7 914 675,05 грн для забезпечення потреб бригади НГУ «Азов».

Завдяки вашим донатам, проведеним аукціонам, спонсорській підтримці, придбаним квиткам та іншим надходженням буде придбано надсучасні РЕБ-системи для захисту бійців 12-ої БрСП «Азов» НГУ від атак ворожих безпілотників. Для закупівлі РЕБів усі кошти передано на рахунки АЗОВ.ONE – відділу фандрейзингу бригади «Азов».

Дякуємо Файним Людям та спонсорам фестивалю за вашу підтримку, довіру та фінансові внески, без вас це було б неможливо. Дякуємо кожному, хто долучився до цьогорічного фестивалю!

Підтримати бригаду НГУ Азов незмінно можна на сайті фестивалю: fainemisto.com.ua/donate

Теги: благодійність, Фестиваль файне місто, НГУ "АЗОВ", війна з рф

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