На Донецькому напрямку загинув Воїн з Тернопільщини

На війні в Донецькій області загинув уродженець Теребовлянщини Володимир Крупа.

Про це повідомили на сторінці Теребовлянської громади.

“З болем та сумом повідомляємо, що за Україну, її свободу й незалежність, віддав своє життя мешканець с.Кровинка солдат Володимир Крупа, 1991 р.н. Герой загинув 6 вересня 2024 року під час мінометного обстрілу в районі м.Залізне Бахмутського району Донецької області, мужньо виконавши військовий обов’язок”, — ідеться у повідомленні.

Пишуть на сторінці Теребовлянської громади.

Володимир Крупа мобілізований на військову службу 5 червня 2024 року. Був кулеметником.

12-13 вересня на території Теребовлянської міської територіальної громади було оголошено Днями жалоби. Поховали воїна у п’ятницю в селі Кровинка.