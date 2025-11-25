25.11.2025 08:14

На Донеччині загинув захисник з Тернопільщини Володимир Ткач

25.11.2025

Ірина Нова

30

Новини, Війна з рф, Тернопільщина

Знову гірка звістка надійшла на Тернопільщину, під час виконання бойового завдання загинув військовий Володимир Ткач.

Про гірку втрату повідомили у Чортківському Ртцк та сп.

“Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 16 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в районі ведення бойових дій біля н.п. Улакли Донецької області, загинув солдат ТКАЧ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ, 1976 року народження, житель с. Гермаківка, Іване-Пустенської територіальної громади, який до цього часу вважався зниклим безвісти.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну”, – повідомили на сторінці установи.

Вічна пам’ять та слава Герою!

Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією

