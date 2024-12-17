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На Донеччині загинув військовий з Тернополя

17.12.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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У Тернопль знову надійшла чорна звістка з фронту – захищаючи Україну, загинув тернополянин Батурин Богдан Зіновійович.

Про важку втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Тернопіль втратив ще одного захисника. Батурин Богдан Зіновійович загинув 12 грудня під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Він мужньо боронив нашу землю до останнього подиху, показуючи приклад незламності духу українських воїнів.

Висловлюю найглибші співчуття родині, друзям та побратимам Богдана. Вічна слава і пам’ять Герою!” – йдеться у повідомленні.

Теги: війна з Росією, Тернопіль, загиблі герої

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