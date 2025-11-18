На Донеччині загинув тернополянин Сергій Войнаровський

Ще одна сумна звістка з фронт надійшла до Тернополя, 15 листопада під час виконання бойового завдання в Донецькій області загинув Сергій Сергійович Войнаровський.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

“Навіки пішов у вічність, залишивши по собі слід мужності та відваги, наш земляк Войнаровський Сергій Сергійович.Його незламна воля, відвага та жертовність стали символом справжнього патріотизму. Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя! Вічна та світла памʼять захиснику України”, – написав міський голова Тернополя.