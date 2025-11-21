На Донеччині загинув молодий захисник з Тернопільщини

Знову гірка звістка з фронту надійшла на Тернопільщину, у Донецькій області обірвалося життя 41-річного воїна Андрія Войни.

Про це сповістили у Чортківській РДА.

“На небі стало більше янголом одним… Сумна звістка надійшла до Товстенської громади. У бою за Україну, виконуючи бойове завдання на Донеччині, загинув житель села Лисівці – солдат Андрій ВОЙНА, 02.09.1984 року народження. З перших днів повномасштабного вторгнення наш земляк став на захист Батьківщини. Бо не міг спокійно спостерігати, коли кат прийшов нищити рідну землю”, – сповістили в РДА.