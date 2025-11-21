21.11.2025 22:27

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

На Донеччині загинув молодий захисник з Тернопільщини

21.11.2025

Ірина Нова

79

Тернопільщина, Новини, Війна з рф

Поширити:

Знову гірка звістка з фронту надійшла на Тернопільщину, у Донецькій області обірвалося життя 41-річного воїна Андрія Войни.

Про це сповістили у Чортківській РДА.

“На небі стало більше янголом одним… Сумна звістка надійшла до Товстенської громади. У бою за Україну, виконуючи бойове завдання на Донеччині, загинув житель села Лисівці – солдат Андрій ВОЙНА, 02.09.1984 року народження. З перших днів повномасштабного вторгнення наш земляк став на захист Батьківщини. Бо не міг спокійно спостерігати, коли кат прийшов нищити рідну землю”, – сповістили в РДА.

Теги: війна з Росією, Тернопільщина, загиблі герої

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні




© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах