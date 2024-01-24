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На Донеччині загинув командир відділення взводу з Тернопільщини

24.01.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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На жаль, сумна звістка про загибель збаражанина Михайла Старошевського офіційно підтверджена, повідомив у соцмережах міський голова Збаража Роман Полікровський.

Після отриманих множинних осколкових поранень під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Нью-Йорк Донецької області 22 січня старший солдат помер у лікарні міста Костянтинівка.

26-річний воїн командував відділенням взводу протитанкових ракетних комплексів.

Щиро розділяємо горе непоправної втрати з рідними та близькими Михайла. Вічна слава Герою! Про зустріч траурного кортежу, з яким повертатиметься до рідного дому наш захисник, буде повідомлено додатково.

Теги: військовий загинув

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