На Донеччині загинув командир відділення взводу з Тернопільщини

На жаль, сумна звістка про загибель збаражанина Михайла Старошевського офіційно підтверджена, повідомив у соцмережах міський голова Збаража Роман Полікровський.

Після отриманих множинних осколкових поранень під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Нью-Йорк Донецької області 22 січня старший солдат помер у лікарні міста Костянтинівка.

26-річний воїн командував відділенням взводу протитанкових ракетних комплексів.

Щиро розділяємо горе непоправної втрати з рідними та близькими Михайла. Вічна слава Герою! Про зустріч траурного кортежу, з яким повертатиметься до рідного дому наш захисник, буде повідомлено додатково.