На Донеччині загинув 49-річний художник з Тернопільщини

Знову гірка звістка з фронту надійшла на Тернопільщину, на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув 49-річний захисник Олег Яцула.

Про непоправну втрату повідомили у Лановецькій громаді.

“У боях за Україну, її свободу та незалежність загинув наш земляк — талановитий художник і турботливий педагог, 49-річний ланівчанин Олег Яцула.

Із травня 2025 року він вважався зниклим безвісти. Та, на превеликий жаль, стало відомо, що, вірний військовій присязі та українському народові, мужньо виконуючи свій військовий обов’язок, Олег Яцула загинув під час виконання бойового завдання”, – йдеться у повідомленні.

Світла пам’ять і вічна шана Герою!