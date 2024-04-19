На Донеччині загинув 43-річний воїн з Тернопільщини

17 квітня 2024 року на Донеччині загинув воїн Тернопільщини Федірко Микола Богданович.

Народився Герой 20 березня 1981 року в селі Велика Лука, навчався в Мишковицькій школі. У 2014 році брав участь у бойових діях на Донеччині та Луганщині.

«З початку повномасштабного вторгнення знову став на захист Батьківщини. Був солдатом 3 кулеметного відділення кулеметного взводу 2 єгерського батальйону», – зазначили у Великоберезовицькій громаді.

Загинув воїн під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області.

У Героя залишилися мати, батько, брати та сестра.

Коли відбудеться зустріч тіла та чин похорону повідомлять згодом у селищній раді.

Вічна пам’ять і слава Герою!