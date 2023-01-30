30.01.2023 15:51

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На Донеччині загинув 36-річний сержант з Тернопільщини

30.01.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Події

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На Тернопільщині зустріли тіло ще одно полеглого Героя, на Донеччині захищаючи Україну від ворога загинув молодший сержант Прищ Олег Миколайович. Сумну звістку повідомили у Підгороднянській громаді.

“24 січня 2023 року, виконуючи бойове завдання, поблизу населеного пункту Павлівка на Донеччині загинув наш земляк, мешканець села Драганівка, командир відділення взводу радіаційного, хімічного та біологічного захисту молодший сержант Прищ Олег Миколайович” – йдеться у дописі. 

Болюча і сумна звістка, яку неможливо усвідомити і прийняти. Олегові було лише 36, ще не встиг створити власну сім’ю…Щирі співчуття рідним і близьким полеглого.

Про дату і час панахиди та чину похорону буде повідомлено додатково.

Теги: новини Тернопільщини, суспільство, події, загиблі герої, Підгороднянська громада

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