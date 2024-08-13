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На Донеччині загинув 33-річний воїн з Тернопільщини Юрій Михайловський

13.08.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Страшна звістка знову надійшла на Тернопільщину з фронту. Виконуючи військовий обовʼязок, загинув старший солдат 25-тої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ЗСУ 33-річний воїн Юрій Михайловський.

Про гірку втрату повідомили у Підволочиській громаді.

“З глибоким сумом повідомляємо, що в бою за Україну, її суверенітет та незалежність, виконуючи свій військовий обов’язок 6 серпня 2024 року героїчно загинув на Донеччині старший солдат 25-тої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ЗСУ, житель села Богданівка – МИХАЙЛОВСЬКИЙ ЮРІЙ ІГОРОВИЧ (1991 р.н). Висловлюємо щирі співчуття сімʼї та всій родині загиблого, друзям, односельцям та вірним побратимам. Герої не вмирають!” -повідомляють у громаді.

Інформацію про зустріч загиблого та похорон буде повідомлено додатково.

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Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією

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