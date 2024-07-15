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На Донеччині загинув 32-річний тернополянин Тарас Гондз

15.07.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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13 липня на Донеччині під час ворожого обстрілу загинув захисник України, тернополянин Тарас Гондз.

Гірку звістку повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Скорбота у нашому серці, бо захищаючи Україну від окупантів загинув Гондз Тарас Андрійович (07.02.1992 р.н.). Його життя обірвалося 13 липня під час обстрілу у Донецькій області. Всією громадою щиро співчуваємо рідним, близьким, друзям, знайомим захисника. Світлий спомин про нашого Героя назавжди залишиться в історії України. Вічна пам’ять! – йдеться у повідомленні.

На фронті загинув воїн з Тернопільщини

Теги: Тернопіль, загиблі герої, війна з Росією

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