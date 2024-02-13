На Донеччині загинув 27-річний захисник з Тернопільщини

Захищаючи Україну від російських окупантів 12 лютого біля Авдіївки у Донецькій області загинув захисник 27-річний Юрій Островерхов з Тернопільщини.

Про жахливу втрату повідомили на сторінці Борсуківської громади.

“Старший стрілець-оператор 2 штурмового відділення 3 штурмового взводу 4 штурмової роти 2 штурмового батальйону, захисник, що проходив військову службу за контрактом, вірний військовій присязі, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, загинув біля населеного пункту Авдіївка Донецької області 12 лютого 2024 року” – повідомили у громаді.