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На Донеччині загинув 27-річний захисник з Тернопільщини

13.02.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Захищаючи Україну від російських окупантів 12 лютого біля Авдіївки у Донецькій області загинув захисник 27-річний Юрій Островерхов з Тернопільщини.

Про жахливу втрату повідомили на сторінці Борсуківської громади.

“Старший стрілець-оператор 2 штурмового відділення 3 штурмового взводу 4 штурмової роти 2 штурмового батальйону, захисник, що проходив військову службу за контрактом, вірний військовій присязі, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, загинув біля населеного пункту Авдіївка Донецької області 12 лютого 2024 року” – повідомили у громаді.

Щиро співчуваємо сімʼї та рідним загиблого воїна!
Вічна пам’ять Герою!

Теги: загиблі герої, війна з Росією, Тернопільщина

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