На Донеччині загинув 23-річний доброволець з Тернопільщини

Знову гірка звістка з фронту надійшла на Тернопільщину, під час виконання бойового завдання загинув Володимир Васильович Демчишин (30.07.2001 р.н) із Великих Гаїв.

Гірку звістку повідомив голова Великогаївської громади Олег Кохман.

“Йому було лише 23. Володя був одним із тих, хто без вагань став на захист рідної землі. У лави Збройних Сил України хлопець пішов у березні 2024 добровольцем, сумлінно виконував свій обов’язок, обіймаючи посаду старшого стрільця-оператора. Він з тих, хто не знав страху, завжди готовий прикрити побратима і до останнього подиху був вірним присязі.

9 липня 2025 батьки отримали сповіщення, що їх Володя – зник безвісти. Майже 5 місяців болючого очікування тривожили родину та громаду, і лише зараз підтвердилося, що Володимир Демчишин загинув у ще того дня – 9 липня 2025″, – йдеться у повідомленні.

Про час зустрічі та похорон воїна буде повідомлено додатково.

Вічна і світла пам’ять Герою!