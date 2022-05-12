На деякі заправки Тернополя завозять дизпаливо та бензин. Водночас чимало АЗС тимчасово зачинаються.

Яка ситуація з пальним в місті – дізнавалися журналісти “Файного міста“.

Зокрема на “ОККО” в наявності є дизпаливо – 42,63 гривень за літр та бензин А-95 – 38 гривень за літр. Це на 7 гривень дорожче за рекомендовану гранижну ціну, яку встановив Кабмін.

На БРСМ є автогаз – 33,49 гривень за літр, дизель – по 42 гривні за літр і бензин – в середньому по 37 гривень за літр.

До слова, сьогодні Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що до України продовжують завозити бензин і дизельне пальне. Країна має стратегію щодо вирішення проблеми. Він також зазначив, що на ринку пального залишиться держрегулювання.

За словами чиновника, пальне може здорожчати на декілька гривень, але дефіцит буде перекриватися.