Днями на “Дальньому пляжі” розпочалося будівництво. Тернополяни у місцевих фейсбук-спільнотах почали обурюватись.

Журналісти “Терміново” побували на “Дальньому пляжі” і побачили на власні очі, що там відбувається. Роботи уже розпочались. На майданчику багато техніки і працівників – копають, вивозять землю тощо. Згідно паспорту проєкту, замовником реконструкції є Тернопільська міська рада.

Згідно тендеру, проведеного на майданчику державних закупівель Prozorro, переможцем у торгах виявилось ТОВ “КРАЇНА БУДСЕРВІС”, яке запропонувало виконати роботи за суму 42 617 182,00 грн. Другий учасник торгів – ТОВ “БУДМОНТАЖСЕРВІС I” – запропонував 47 692 550,16 грн.

Згідно проєкту договору, тут мають влаштувати волейбольне поле та мультимайданчик, дитячий та спортивний майданчики, навіси, громадську вбиральню. Буде також пристань для катерів, мотузковий парк. А за паспортом проєкту – ще й медпункт і рятувальний пост.

Крім цього, на розробку проєкту, коригування проектно-кошторисної документації, послуги з оцінки впливу на навколишнє середовище та інші тендери, пов’язані з цією реконструкцією, використали понад 135 тисяч гривень.

Паралельно також оновлюють велосипедно-пішохідну доріжку поблизу в’їзду на пляж.